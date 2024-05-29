نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة المشادات بين المدربين في ستاد القاهرة.. اتحاد الكاراتيه يعلن تحويل لجنة المسابقات للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، تحويل لجنة المسابقات في الاتحاد للتحقيق، يأتي ذلك بعد أزمة المشادات التي نشرت بين المدربين في صالة ستاد القاهرة الدولي.

اتحاد الكاراتيه يعلن تحويل لجنة المسابقات للتحقيق

وقال محمد الدهراوي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تم تحويل لجنة المسابقات للتحقيق على ما تم في صالة ستاد القاهرة، يومي الإثنين والثلاثاء، كما تم تحويل عدد من المدربين بعد أحداث الأمس".

وتابع: "المدربون لا يلحظون شيئًا، وهو أن هذه البطولة لأول مرة تُقام لهذه الأعمار الصغيرة، وجميع أولياء الأمور وصلوا مع أولادهم، وحدث تكدث في الصالة".

وأردف: "تم نقل بعض المسابقات من صالات إلى صالات أخرى، بالإضافة لتأجيل عدد من المباريات، وكان على لجنة المسابقات أن تقوم بترحيل بعض الموازين لأوقات أخرى".

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه حديثه قائلًا: "بعض المدربين خرجوا عن شعورهم، من كثرة الوقت الذي استمروا فيه في الصالة.. حضرت 99% من البطولات، لكنني لم أكن متواجدًا نظرًا لانشغالنا بسفر إحدى البعثات إلى المغرب".