نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: أتمنى ضم رمضان صبحي وصلاح الأفضل في مصر وتمسكت بضم هذه الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضه التام لعودة إمام عاشور إلى صفوف القلعة البيضاء، بعد انضمامه إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي الموسم الماضي.

ورحل عاشور عن الزمالك لخوض تجربة احتراف في فريق ميتلاند الدنماركي ثم عودته إلى صفوق الأحمر.

شيكابالا يتحدث عن عودة إمام عاشور وموقف رمضان صحبي

وأكد شيكابالا عبر تصريحات مع إبراهيم فايق عبر شاشة قناة ام بي سي مصر:" أتمني عودة جنش من جديد إلى صفوف الزمالك".

وتابع: "محمد صلاح هو آفضل لاعب مصري، وأتواصل معه باستمرار".

وأشار:" بالطبع أتمني انضمام رمضان صبحي إلي الزمالك، وعبد الله السعيد مدرب كبير فى الملعب وكنت أتمني انضمامه من سنوات".

وإختتم:" تمسكت بالتعاقد مع ناصر ماهر وسعيد بانضمامه لمنتخب مصر".