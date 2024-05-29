نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فؤاد: موسيماني كان يعاملني بطريقة سيئة.. وهذا أصعب وقت في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم فؤاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معاملة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للمارد الأحمر، السيئة له في الفترة الماضية والتي أثرت عليه سلبا.

كريم فؤاد يتحدث عن بيتسو موسيماني

وقال كريم فؤاد في تصريحات له عبر قناة "أون تايم سبورتس2":"بيستو موسيماني كان يعاملني بطريقة سيئة، ولم يكن مقتنعًا بي كلاعب".

واكمل: "أهلي كانوا سعداء للغاية بتواجدي في النادي الأهلي، ولكني كنت غير سعيد بسبب ذلك وتأثرت نفسيًا في تلك الفترة بسبب معاملة موسيماني الغير جيدة، وكنت لا أرغب في الحديث معهم".

وأشار: "عيشت عام عصيب، وكان أصعب وقت مررت به في الفترة الماضية، ولكنني تحديت نفسي أن أعمل 300% لكي أشارك وأثبت للجميع أنني أستحق هذه الفرصة".

واستدرك: "موسيماني لم يعطيني أي فرصة حتى أشارك في المباريات كنت أشارك فقط، إذا حدثت إصابة الاعب أو ظروف التشكيل، ولكنني كنت على يقين أني سأجلس على مقاعد البدلاء من جديد في حال عودة اللاعب الأساسي مهما تألقت في المباريات، وذلك كان تأثيره سيئ بالنسبة لي".