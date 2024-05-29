نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ما حدث مهزلة" عاجل.. بيبو يكشف تفاصيل أزمة صالة الكاراتيه في ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام بيبو مدرب مركز شباب شبرا هارس، تفاصيل أزمة المشادات التي نشبت بين المدربين داخل صالة الكاراتيه في ستاد القاهرة الدولي.

بيبو يكشف تفاصيل أزمة صالة الكاراتيه

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في لعبة الكاراتيه مصر مصنفة في المركز الأول أو الثاني، ولكن ما حدث في الساعات الماضية مهزلة، لا يمكن أن تحدث".

وتابع: "أعضاء مجلس اتحاد الكاراتية مش فاضيين للعبة، ودمروا اللعبة، وهناك أمور تحدث من الاتحاد من أجل توفير الأموال".

وأردف: "اللاعبون وصلوا إلى ستاد القاهرة في الصباح، ولكن حتى ساعات المساء لم يلعب عدد من اللاعبين".

واختتم حسام بيبو تصريحاته قائلًا: "هناك لاعبين ناشئين استمروا حتى الساعة واحدة صباحًا لم يخوضوا منافساتهم، واللاعبون بكوا وقالوا إنهم لا يريدون اللعب من جديد".