نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل زيزو والاعتزال وعاشور المجنون.. أهم 10 تصريحات لمحمود عبد الرازق شيكابالا مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب تراجع الفارس الأبيض من المنافسة على الألقاب في المواسم الماضية، وموعد اعتزاله كرة القدم بعد فترة طويلة من المتعة، وكواليس هامة عن مصير أحمد سيد زيزو من الرحيل عن صفوف الفريق.

أهم 10 تصريحات لمحمود عبد الرازق شيكابالا مع إبراهيم فايق

وأكد قائد الزمالك في حديثه الشيق عبر شاشة قناة إم بي سي مصر 2 مع ابراهيم فايق:" قررت اعتزال كرة القدم نهاية الموسم القادم، وهذا هو التوقيت المناسب لهذا القرار".

وواصل:" زيزو سوف يستمر مع الزمالك وهو من أبلغني برغبته في تجديد عقده".

وتابع:" لا يوجد عدل إمام عاشور اتوقف 12 ماتش بعد تعديه على وليد سليمان والشحات سب الشيبي واعتدى عليه وتم إيقافه مباراتين فقط".

وأشار:" حسين لبيب قال لي حدد شروطك عند تجديد عقدي".

وأردف:" إمام عاشور طلب مني قميصي في نهائي كأس مصر ولم اتوقع رحيله إلى الأهلي لأنه زملكاوي مجنون.

وأضاف:" كان لدي ثقة أن سيناريو رحيل إمام إلى الأهلي لن يتكرر مع أحمد فتوح لأنه تربى داخل الزمالك وأتمنى عودة جنش".

وقال:" مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الآن كلمني من قبل وقال لي سأقوم بالخروج علي سبيل الإعارة بسبب عدم المشاركة بشكل اساسي، ولكن رفضت ذلك ونصحته بالبقاء فى النادي الأهلي حتي يتعلم من محمد الشناوي".

وأكمل:" مستعد بقوة للتدخل من أجل حل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لأنها نرفزة ملعب، بعت لـ الشيبي رسالة اعتذار بالنيابة عن لاعبي مصر، وما حدث وأتمنى ضم رمضان صبحي".

واسترسل:" الإعلام سبب أزمتي مع الأهلي وأخطأت بالرد على الجماهير".

وأختتم: "الشناوي أفضل حارس في مصر وتمسكت بضم ناصر ماهر".