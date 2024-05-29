نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم فعاليات مبارايات كأس مصر، وتحديدا في دوره 32 من البطولة والذي يشهد مواجهتين مثيرتين، وتنطلق مواجهتين تجمع بين المقاولون العرب والترسانة، وطلائع الجيش أمام بورفؤاد

موعد مباراة المقاولون العرب والترسانة في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء،بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة طلائع الجيش وبور فؤاد في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري معقل طلائع الجيش المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس مصر

تنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة كأس مصر في الشرق الأوسط.