الرياضة

موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم فعاليات مبارايات كأس مصر، وتحديدا في دوره 32 من البطولة والذي يشهد مواجهتين مثيرتين، وتنطلق مواجهتين تجمع بين المقاولون العرب والترسانة، وطلائع الجيش أمام بورفؤاد

موعد مباراة المقاولون العرب والترسانة في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء،بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة طلائع الجيش وبور فؤاد في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري معقل طلائع الجيش المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس مصر

تنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة كأس مصر في الشرق الأوسط.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا