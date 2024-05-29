نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولون العرب والترسانة في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات مبارايات كأس مصر، وتحديدا في دوره 32 من البطولة والذي يشهد مواجهتين مثيرتين، واحدة من هذه المواجهات، تجمع بين المقاولون العرب أمام فريق الترسانة.

وضمن الشواكيش التأهل لدور 32 من عمر البطولة بعد إقصاء غزل المحلة بنتيجة هدفين نظيفين.

بينما يشارك المقاولون العرب بداية من دور 32 منتظرا مواجهة مثيرة.

موعد مباراة المقاولون العرب أمام الترسانة

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء،بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمواجهة المقاولون العرب أمام الترسانة

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط، ويعلق على أحداث المباراة المعلق محمد عزمي.