نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش وبورفؤاد في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في مواجهة قوية أمام نظيره بورفؤاد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2023-2024.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، في بطولة كأس مصر خلال موسمه الحالي 2023-2024.

وستنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب جهاز الرياضة.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد عبر قناة ON Time Sports 1HD.