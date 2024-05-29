كريم درويش يطور ملف ذوي الهمم لممارسة رياضة الإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - قال كريم درويش نجم الإسكواش المصري المصنف الأول عالميًا سابقًا، نائب رئيس الاتحاد الدولي، إن ملف خوض ذوي الهمم لممارسة رياضة الإسكواش هام جدًا، مؤكدًا أنه يتبني تطوير هذا الملف بالتواصل مع الاتحاد الدولي.

وأوضح درويش، أن ذوي الهمم قادرون على تحقيق بطولات في ملف رياضة الإسكواش في مصر، بمنافسة الدول العالمية، مثل غيرهم، لافتًا إلى أن لعبة الإسكواش بدأت تنتشر في الأقاليم والصعيد، رغم صعوبتها.

وكان كريم درويش نجم الإسكواش المصري المصنف الأول عالميًا سابقًا، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أكد أن مصر لديها القدرة على حصاد ميداليات في لوس أنجلوس 2028 من خلال مواهبها والإعدادات والإمكانيات في رياضة الإسكواش، مع ضرورة الحذر لأن المنافسة ستكون صعبة.

وأضاف درويش، أن هناك دول لم تكن تعرف شيئًا عن لعبة الإسكواش، بدأت تهتم بالرياضة، وتعمل قاعدة عريضة لإعداد اللاعبين لخوض المنافسة عالميًا.