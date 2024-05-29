نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل نادي إنتر ميامي الأمريكي نظيره أتالانتا يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

ويدخل إنتر ميامي والذي يشارك ضمن صفوفه ليونيل ميسي ولويس سواريز صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدمMLS، برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف ليل الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع في المواجهة أمام أتالانتا يونايتد

حارس المرمى: دريك كاليندر

خط الدفاع: جوردي البا - نيكولاس فيريري - توماس أفيليش - مارسيلو ويجاندت

الوسط: جوليان جريسيل - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو

الهجوم: ماتياس روخاس - ليونيل ميسي - لويس سواريز