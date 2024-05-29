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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مصير أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم برشلونة ينتظر تحديد مصيره بعد التعاقد مع هانسي فليك

وأعلن برشلونة خلال الأسابيع الماضية إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني من منصبه وتعيين الألماني هانسي فليك مديرا فنيا للبلوجرانا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوريول روميو لاعب وسط الفريق الكتالوني ينتظر تحديد مصيره مع البلوجرانا من قبل هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد أشارت إلى أن روميو لاعب وسط برشلونة، سيكون أول الراحلين عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يشارك روميو كثيرًا مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي، بسبب عدم اقنتاع تشافي مدرب البرسا السابق بإمكانياته وتفضيل اللاعبين الآخرين عليه.