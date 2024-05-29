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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يحدد صفقة مجانية في ميركاتو صيف 2025

وكان برشلونة قد أعلن رحيل تشافي هيرنانديز عن قيادة الفريق الكتالوني وتعيين هانسي فليك مدربًا جديدًا للبلوجرانا.

وقالت شبكة "ريفيلو" الإسبانية أن برشلونة يضغط للتعاقد مع أسباس الجديد في سيلتا فيغو "فير لوبيز" (20 عام).

وأضافت الشبكة الإسبانية أن النادي الكتالوني لا يستطيع النادي تحمل تكاليف عالية لذلك سيُحاولون التعاقد معه مجانًا في صيف 2025 بينما سيلتا فيجو يعمل ويُحاول إغلاق تجديد عقده حتي لا يرحل بشكل مجاني.

