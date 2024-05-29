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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فسخ عقد نجم الفريق إبراهيما نداي بشكل رسمي، نتيجة لتراجع أدائه.

الزمالك يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

وتوصل المجلس إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي خوسيه جوميز لإنهاء التعاقد مع اللاعب السنغالي، مستندًا إلى بند يسمح بفسخ العقد بعد انتهاء الموسم الثاني له مع الفريق.

وكان نداي قد انضم إلى الزمالك بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مع حق النادي في إبلاغه بالرحيل قبل بداية الموسم الثالث. وتبحث الإدارة البيضاء استغلال هذا البند في الأيام المقبلة، نظرًا لعدم تحقيق اللاعب للأداء المطلوب.

وكان من المقرر أن يتقاضى نداي نحو 2 مليون دولار في الموسم الثالث، ما دفع المجلس لرفض فكرة استمراره مع الفريق.

رحيل إبراهيما نداي عن الزمالك سيوفر للنادي مبالغ مالية كبيرة، ويفتح الباب أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من اختيار المدرب خوسيه جوميز في الفترة المقبلة.