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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب أن انضمامه إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2015 كان ثاني أفضل قرار اتخذه في حياته.

كلوب: تدريب ليفربول ثاني أفضل قرار في حياتي

غادر كلوب صفوف ليفربول بمجرد انتهاء موسم 2023/24، الأسبوع الماضي، بعد أن قاد الفريق لإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

شهد ملعب بنك إم آند إس في ليفربول، مساء الثلاثاء، فعالية "أمسية مع يورجن كلوب" حيث ودع كلوب جماهير النادي. وقد شوهد كلوب وهو يصل إلى مطار ليفربول مع زوجته أولا قبل الحدث.

في حديثه مع الجماهير، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد كلوب أن قراره بالانضمام إلى ليفربول كان ثاني أفضل قرار اتخذه بعد الزواج من أولا. وقال: "بصرف النظر عن الزواج من أولا، فإن الانضمام إلى ليفربول كان أفضل قرار في حياتي".

يُذكر أن أولا هي الزوجة الثانية لكلوب، حيث تزوجها في عام 2005 بعد انفصاله عن زوجته الأولى سابين في 2001.

خلال الفعالية، بدا كلوب متأثرًا بشدة وظهرت عليه علامات البكاء بينما كانت جماهير ليفربول تردد هتافاتها الشهيرة. ولم ينس كلوب القيام بحركته المعتادة التي اشتهر بها بعد مباريات ليفربول، خاصة بعد الانتصارات