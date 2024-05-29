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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاجأة مدوية بشأن تعاقد برشلونة مع كيميتش في الميركاتو الصيفي

وأعلن برشلونة خلال الأسابيع الماضية إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني من منصبه وتعيين الألماني هانسي فليك مديرا فنيا للبلوجرانا.

وعلى عكس التقارير الصحيفة، التي أشارت إلى سعي برشلونة لحسم صفقة كيميتش خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن الأمور باتت عكس ذلك.

وقال الصحفي الإسباني خافي ميغيل أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة قدّم تقريرًا يفيد بأن كيميتش لاعب مثير للمشاكل ويخلق الكثير من التوتر في غرفة الملابس.

وأضاف، أنه بالرغم من أن هانسي فليك الذي أشرف على تدريب كيميتش في بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا يريد التعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة برشلونة ربما تراجع عن تلك الصفقة.

