نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين والوصل في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بمواجهة قوية أمام نظيره فريق الوصل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، وذلك في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي.

موعد مباراة العين ضد الوصل في الدوري الإماراتي

ومن المقرر أن يلتقي فريق العين مع نظيره الوصل، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب العين والوصل في الدوري الإماراتي

ويحتل فريق الوصل صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فريق العين في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الوصل في الدوري الإماراتي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإماراتي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة العين ضد الوصل عبر قناة AD SPORTS 1HD.