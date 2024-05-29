نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لخوض مباريات من العيار الثقيل، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2026، والتي ستشهد منافسات قوية مع المنتخبات التي تقع مع مجموعة الفراعنة

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر ضد. بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو 2024، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر ضد غينيا بيساو، يوم 10 يونيو 2024، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف.