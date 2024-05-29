ل ينجح الاتحاد في حرمان الهلال من "مالكوم" في نهائي كأس الملك؟ المرشود يصدم الجميع بإجابته

انت الأن تتابع خبر هل ينجح الاتحاد في حرمان الهلال من "مالكوم" في نهائي كأس الملك؟ المرشود يصدم الجميع بإجابته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الناقد الرياضي علي المرشود على قيام نادي الاتحاد بتقديم شكوى ضد لاعب الهلال مالكوم نظير ما بدر منه في مباراة الفريقين ضمن نصف نهائي كأس الملك.

أشار المرشود إلى أن إدارة الاتحاد قد يكون لديها دوافع أخرى غير استرداد حقها القانوني من خلال تقديم هذه الشكوى في هذا التوقيت.

لفت المرشود الانتباه إلى تباين قرارات لجنة الانضباط، ما قد يثير الشكوك حول مصير هذه الشكوى.

كان الاتحاد قد تقدم شكوى رسمية ضد مالكوم وسعود عبد الحميد، لاعبَي الهلال، بسبب سلوكهما خلال المباراة.

تستند الشكوى إلى المادة 57 من لائحة الانضباط، والتي تنص على إيقاف اللاعب مباراة واحدة وغرامة مالية في حال إساءته للجماهير.

يسعى الاتحاد إلى حرمان الهلال من خدمات مالكوم وسعود في نهائي كأس الملك المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

هل ستنجح خطة الاتحاد في إبعاد مالكوم عن النهائي؟