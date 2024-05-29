اتفرج ... رونالدو يُذهل الجميع بتصرف غريب بعد فوز النصر

انت الأن تتابع خبراتفرج ... رونالدو يُذهل الجميع بتصرف غريب بعد فوز النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو في مقطع فيديو وهو يقوم بمساعدة أحد الموظفين في ملعب النصر لحمل اللوحة التي سقطت خلف المقابلة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد مساء أمس.

أظهر رونالدو في المقطع كل تواضعه وحسن أخلاقه من خلال مساعدة الموظف بكل بساطة.

جاء هذا التصرف من رونالدو بعد فوز النصر على الاتحاد بنتيجة 4-2 في الجولة الـ 34 من دوري روشن.

سجل رونالدو هدفين في المباراة، بينما سجل عبدالرحمن غريب ومشاري النمر الهدفين الآخرين.

رفع هذا الفوز رصيد النصر إلى 82 نقطة في وصافة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في المركز الخامس.