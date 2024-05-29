انت الأن تتابع خبر رونالدو يُطالب بالعدالة في نهائي كأس الملك ويُهدد الهلال بزلزال كروي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بالعدالة أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة المقبل.

أبدى رونالدو سعادته بتحقيقه رقمًا قياسيًا على صعيد دوري روشن من حيث عدد الأهداف المسجلة.

سجل رونالدو ثنائية في انتصار النصر على الاتحاد 4-2، الاثنين، ضمن الجولة الختامية من "روشن".

رفع رونالدو عدد أهدافه في البطولة إلى 35 هدفًا، متخطيًا الرقم القياسي السابق للمغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفًا).

حصد رونالدو أيضًا لقب هدّاف الدوري، متفوقًا بفارق 8 أهداف على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.

أعرب رونالدو عن سعادته لإنهاء الموسم بانتصار وتحقيقه رقمًا قياسيًا لم يكن يتوقعه.

أكد رونالدو أن هدف النصر الآن هو الفوز بكأس الملك.

أشار رونالدو إلى أنه يتوقع مباراة نهائية قوية ضد الهلال ويتمنى أن تكون عادلة.