انت الأن تتابع خبر جمال عارف يصدم الجميع ويكشف السر الذي حول الاتحاد من وحش كاسر إلى حمل وديع ..تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الناقد الرياضي جمال عارف عن استيائه الشديد من المستوى الذي وصل له نادي الاتحاد.

نشر عارف تغريدة على حسابه الشخصي على منصة "إكس" عبّر فيها عن استغرابه لتراجع مستوى الاتحاد بشكل كبير.

تساءل عارف عن كيفية تحول الاتحاد من فريق بطل ونمر شرس قبل 8 أشهر إلى فريق هش وحمل وديع.

أشار عارف إلى أن الاتحاد لم يحقق أي إنجاز هذا الموسم، سواء في الدوري أو الكأس أو السوبر أو حتى المركز الرابع.

ختم عارف تغريدته بالاستعانة بقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

يُثير هذا التعبير من عارف تساؤلات حول أسباب تراجع مستوى الاتحاد بشكل كبير هذا الموسم.