انت الأن تتابع خبر "النصر يُدير اللعبة" طلال آل الشيخ يُهاجم الاتحاد ويُطالب بالاستقلال في القرارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي طلال آل الشيخ أن شكوى نادي الاتحاد ضد لاعب الهلال مالكوم أتت بعد ضغط من نادي النصر.

اتّهم آل الشيخ نادي النصر بالضغط على الاتحاد لتقديم الشكوى في هذا التوقيت.

طالب آل الشيخ نادي الاتحاد بأن يكون مستقلًا في قراراته.

تساءل آل الشيخ عن سبب تأخر الاتحاد في تقديم الشكوى.

أكد آل الشيخ أنه ليس مع النصر ولا مع الهلال، لكنه يُدين تصرف الاتحاد.

يُثير هذا التصريح من آل الشيخ جدلًا حول دوافع نادي الاتحاد في تقديم الشكوى ضد مالكوم.