انت الأن تتابع خبر هل حان وقت الرحيل؟" تاليسكا على أعتاب مغادرة النصر وعروض مغرية تنتظره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر صحفية عن اهتمام نادي كورينثيانز البرازيلي بالتعاقد مع لاعب نادي النصر أندرسون تاليسكا.

كان كورينثيانز قد أجرى استفسارًا في وقتٍ سابق مع ممثلي تاليسكا في محاولة لضمه لصفوف الفريق.

وانضم تاليسكا لصفوف النصر في صيف عام 2021 حيث وقع على عقدٍ يمتد مع العالمي لمدة ثلاث سنوات، حتى يونيو 2024.

يُثير هذا الخبر تساؤلات حول مستقبل تاليسكا مع النصر.

هل سيُغادر تاليسكا النصر ليعود إلى الدوري البرازيلي؟