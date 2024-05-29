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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل لعبة الكر والفر بين نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وإدارة النادي الباريسي.

باريس يزعج مبابي بقرار غريب

تصدر مبابي غلاف صحيفة "ليكيب" الصادرة اليوم الأربعاء، مع وجود صورة لرئيس النادي، ناصر الخليفي، ورئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في الخلفية.

وعنونت الصحيفة غلافها بعبارة "الراتب المحجوب"، مضيفة: "انتقال المهاجم الباريسي إلى ريال مدريد سيبقى معقدا حتى النهاية".

كشفت الصحيفة أن الإدارة الباريسية حجبت راتب مبابي لشهر أبريل/ نيسان الماضي، وكذلك المكافأة المخصصة له في شهر فبراير/ شباط، مشيرة إلى أن القضية أصبحت الآن في أيدي المحامين.

وكان كيليان مبابي قد أعلن في 10 مايو/ أيار الماضي، عبر مقطع فيديو على حساباته الرسمية، أنه سيغادر النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

يستعد مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، للانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده الحالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.