نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت صحيفة “ديلي ميل" البريطانية محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنتهي 2023-2024.

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وجمع محمد صلاح 128 نقطة في الدوري الإنجليزي وفقًا لتصنيفات القوة من قبل الصحيفة البريطانية، متفوقًا على النرويجي الدولي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وأكدت الصحيفة في تقرير أنه لم يظهر في المراكز العشرة الأولى في الأسابيع السبعة الأخيرة من الموسم، لكن عمله السابق كان كافيًا لمحمد صلاح للتشبث بالمركز الأول، بعد أن أمضى أربعة أسابيع في القمة طوال الموسم.