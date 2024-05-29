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أحمد جودة - القاهرة - أشاد فينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا بأيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مدرب فيورنتينا يحذر من خطورة أيوب الكعبي قبل نهائي المؤتمر الأوروبي

وقال إيتاليانو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "أولمبياكوس فريق قوي وشرس، وفوزهم على أستون فيلا ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي، يؤكد جودة هذا الفريق".

وأضاف المدرب الإيطالي "كما أن مهاجمهم أيوب الكعبي يسجل باستمرار، فهم يهاجمون ويرتدون بشكل فعال للغاية".

وتابع "كما أننا سنخوض المباراة في مدينتهم (أثينا)، لذا بإمكانكم تخيل الأجواء التي تنتظرنا، كما أننا نخوض نهائي دوري المؤتمر للموسم الثاني على التوالي، ويجب أن نستفيد ونتعلم من دروس الموسم الماضي".

واختتم فينشنزو إيتاليانو تصريحاته "إنها فرصة عظيمة لنعود بالكأس إلى فلورنسا".