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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن مهاجم نابولي، فيكتور أوسيمن، سيغيب عن مباراتي نيجيريا المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

ضربة موجعة للمنتخب النيجيري قبل توقف يونيو

ولم يقدم الاتحاد أي تفاصيل بشأن الإصابة لكنه قال إن "اللاعب (25 عامًا) سيغيب لأربعة أسابيع".

وسيغيب أوسيمن عن مباراتي جنوب إفريقيا في السابع من يونيو (حزيران)، ومنتخب بنين بعدها بثلاثة أيام.

وسيجعل غيابه من الصعب على المدرب الجديد، فينيدي جورج، إعادة مشوار التصفيات إلى المسار الصحيح بعد التعادل المفاجئ 1-1 مع ليسوتو على أرضها، وزيمبابوي في ملعب محايد في رواندا.

