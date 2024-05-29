توني كروس يستهدف ختام مسيرته بالتتويج بيورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يأمل يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، في أن ينهي لاعب الوسط توني كروس مسيرته الكروية بالتتويج بلقب كأس أوروبا 2024.

ناجلسمان يحلم بإنهاء كروس مسيرته الكروية بالتتويج بيورو 2024

قال ناجلسمان خلال تواجده بالمعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا استعدادا لأمم أوروبا في بلانكنهاين "بالطبع أتمنى له الفوز باللقب. يمكنهم أن يختتموا كتابا مصورا رائعا عنه".

أضاف ناجلسمان "أجد دائما أنه من الذكاء جدا ألا يفوت اللاعبون اللحظة التي يجب عليهم فيها إعلان الاعتزال. ليس لدى توني ما يثبته. لديه الآن بطولة ضخمة يتطلع إليها بشدة، وحيث يمكنه التتويج بلقب آخر، فأعتقد أنه سيكون فائزا بكل شيء".

وأكد ناجلسمان "ستكون قصة مذهلة بالنسبة لنا وبالطبع بالنسبة له أيضا، أن نتوج مسيرته مرة أخرى بهذه الطريقة. ستكون تلك هي اللحظة المختارة تماما لإنهاء المشوار".