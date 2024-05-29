انت الأن تتابع خبر "حسبنا الله ونعم الوكيل": سارة غوندوغان تُساند زوجها بعد هجوم جماهير برشلونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت سارة غوندوغان، زوجة نجم نادي برشلونة، إلكاي غوندوغان، بشكل غير مباشر على الهجوم الذي طال زوجها وعائلته مؤخرًا.

نشرت سارة غوندوغان عبر حسابها على إنستغرام دعاءً إسلاميًا باللغة العربية، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

تعرض غوندوغان وعائلته لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة.

زعم البعض أن غوندوغان هو من تواصل مع المدرب هانزي فليك، والذي سيخلف تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق.

نفت دائرة المقربين من غوندوغان تورط اللاعب في صفقة تعاقد برشلونة مع فليك بأي شكل من الأشكال.

يُثير هذا الهجوم على غوندوغان وعائلته تساؤلات حول طبيعة مشاعر جماهير برشلونة تجاه اللاعب.