"خطوة الإعلان تقترب" بايرن ميونخ يتعاقد مع كومباني

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن بايرن ميونخ الألماني يعتزم الإعلان عن تولي فينسنت كومباني تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

بايرن ميونخ يتعاقد مع كومباني

ويعتزم كومباني التوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام، لتدريب بايرن ميونخ خلاف لتوماس توخيل، لينهي الفريق الألماني بحثه الذي استمر طويلا عن مدير فني جديد.

وأكد كارل هاينزه رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، أمس أن بايرن توصل لاتفاق للتعاقد مع مدافع هامبورج ومانشستر سيتي الأسبق، والذي تولى تدريب فريق بيرنلي في الموسمين الماضيين.

وقال رومينيجه لشبكة "سكاي إيطاليا":"قرر ماكس إيبرل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية التعاقد مع فينسنت كومباني ليكون المدرب الجديد. نعتزم استكمال التفاصيل النهائية، وبعدها سيكون الأمر رسميا".