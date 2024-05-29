"بكل حرية" كلوب يتحدث عن منافسيه في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استغل يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول ظهوره الوداعي مع الجماهير في التحدث بحرية عن منافسيه في الدوري الإنجليزي، حيث تحدث بشكل مرح عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

كلوب يتحدث عن منافسيه في الدوري الإنجليزي

وسئل المدرب الألماني أيضا بشأن الدعم الذي تلقاه من الشركة المالكة للنادي "فينواي سبورتس جروب" والتي كانت دائما تثير الخلاف بين الجماهير الذين شعروا أنهم لا يقدمون للمدير الفني الدعم المالي الكافي.

وقال:"الملاك يريدون كسب الأموال، أسف لأنني أقول لكم هذا".

وأضاف:" الأمر ليس كما لو أنهم يكسبون الأموال بشكل يومي هم يستثمرون شيء وهذه هي الطريقة التي يدور بها العالم ككل".

وأردف:"ينبغي أن نكون سعداء للغاية بوجودهم، وليس بوجود الأشخاص الذين اشتروا أندية لندن. لم أكن لأكمل معهم موسما في ليفربول".

وأكد:" في النهاية تشيلسي يلعب كرة قدم يعتقد الجميع أنها رائعة، ويشعرون أنهم سيعودون وبعد ذلك يتم إقالة المدير الفني على أي حال".