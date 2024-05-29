عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة عن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشف احمد شوبير موقف محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي من خوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية التي تقام في باريس 2024.

شوبير يكشف موقف صلاح من المشاركة في الاولمبياد

وفي تصريحات إذاعية عبر أثير أون تايم سبورت اف ام قال احمد شوبير أن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي يرغب بقوة في ضم محمد صلاح ومصطفى محمد.

وأضاف: "محمد صلاح ومصطفى محمد أولى الأسماء التي وضعها ميكالي في القائمة الخاصة بمشاركة لاعبين فوق 30 عام للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية.

وواصل: "صلاح يسعى بكل ما أوتي من قوة لخوض غمار تلك البطولة لكنه لا يمتلك القرار حيث يجب أن يحصل على رأي المدرب الجديد الذي تم تعيينه خلفًا لكلوب".

وأنهى: «موقف مصطفى محمد يبدو أسهل من صلاح خاصًة أن الاندية الفرنسية وافقت على ترك لاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم".