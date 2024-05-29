نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كولر يصدم جماهير الأهلي بقرار غريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة.

مفاجأة.. كولر يصدم جماهير الأهلي بقرار غريب

وقال الليثي خلال إذاعية، أن عبد المنعم تحدث خلال الفترة الماضية مع مسئولين في القلعة الحمراء بشأن رغبته في الرحيل لخوض تجربة الإحتراف الخارجي ".

وتابع محمد الليثى: عبد المنعم تحدث أيضًا مع كولر عن رغبته في الرحيل إلى أوربا ورغم المدرب السويسري يحتاج لجهود عبد المنعم في الفريق إلا أنه وافق على رحيله إذا كانت هذه رغبته.

وأكد محمد الليثى، أن عبد المنعم قال لمسئولو الأهلي وكولر أنه يرغب في الإحتراف وهو صغير السن ( 25 عامًا) وهناك أندية كثيرة في أوربا ترغب في ضمّه الموسم المقبل وهو ما جعل النادي والمدير الفني يوافقان على رحيل اللاعب بشرط أن يكون العرض مناسب للنادي وللاعب.

شدد محمد الليثى على أن كولر لا يتردد في الموافقة على إحتراف أي لاعب ما دام كانت هذه هي رغبته مثلما فعل مع محمد شريف وحمدي فتحي بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح محمد الليثى، أن عبد المنعم ينتظر عروض من أندية أوربية أبرزها من فرنسا وألمانيا وأسبانيا، ومن المقرر أن يحضر مندوب من شركة أنجليزية تتولى تسويق اللاعب مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026 لمشاهدة اللاعب عن قُرب.

