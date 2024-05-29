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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد سامسون ديل، رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة جلوس، بحضور الدكتور حياة خطاب، نائب رئيس اللجان البارالمبية الأفريقية، والدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة جلوس

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الكرة الطائرة جلوس على مستوى القارة الأفريقية، والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، والعمل على زيادة عدد الدول المشاركة في البطولات القارية.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم مصر الكامل للكرة الطائرة جلوس على مستوى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير هذه الرياضة ودمجها في المنظومة الرياضية.

موضحا ان الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لعمل نهضة رياضية شاملة متكاملة بصفة عامة، والكرة الطائرة جلوس بصفة خاصة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.

ومن جانبه أعرب السيد سامسون ديل، رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة جلوس، عن سعادته بتواجده في مصر، مثنيًا على البنية التحتية الرياضية المميزة التي تمتلكها مصر، والتي تعد من أفضل المنشآت الرياضية في القارة الأفريقية.

فيما اعرب الجانبان عن ثقتهم في أن التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الافريقي للكرة الطائرة جلوس سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات لهذه الرياضة على مستوى القارة الأفريقية.

