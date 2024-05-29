الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الميلان يحاول اقناع زيرزكي وماركا تعلق على وصول فليك لبرشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الميلان يحاول اقناع زيرزكي وماركا تعلق على وصول فليك لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 29-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

 

  • فيورنتينا يريد اخذ اوروبا
  • الانتر قبل الجميع
  • دي لورينزو اليوفي يحاول
  • الميلان يحاول اقناع زيرزكي

كورييري ديلو سبورت

 

  •  غضب فيورنتينا
  • مطالب كونتي
  • كفارا ولورينزو لا يمكن المساس بهما
  • لوكا الاسم المرشح الأول للهجوم
  • زيرزكي سيكلف الميلان نحو ٥٥ مليون
  • جينتولي يجدد الثقة بالرقم ٩
  • العقد بين الانتر وانزاغي جاهز

ماركا

  •  فولكروغ " تاريخ مدريد الكبير يجعل النهائي اعظم "
  • انشيلوتي يثق في كامافينغا
  • وصل فليك بالامس واصبح التوقيع قريب
  • مبابي وتشابي الونسو وبيلينغهام يحصدون جوائز غالا

آس

  •  كورتوا " سأظل مثلما انا "
  • فليك سيحصل على ٣ ملايين بالاضافة إلى المكافآت
  • تافاريز يجدد حتى ٢٠٢٩
  • الكاراز يصطدم بدي يونغ وديوكوفيتش يتخطى هيريرت
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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