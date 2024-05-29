نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الميلان يحاول اقناع زيرزكي وماركا تعلق على وصول فليك لبرشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 29-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- فيورنتينا يريد اخذ اوروبا
- الانتر قبل الجميع
- دي لورينزو اليوفي يحاول
- الميلان يحاول اقناع زيرزكي
كورييري ديلو سبورت
- غضب فيورنتينا
- مطالب كونتي
- كفارا ولورينزو لا يمكن المساس بهما
- لوكا الاسم المرشح الأول للهجوم
- زيرزكي سيكلف الميلان نحو ٥٥ مليون
- جينتولي يجدد الثقة بالرقم ٩
- العقد بين الانتر وانزاغي جاهز
ماركا
- فولكروغ " تاريخ مدريد الكبير يجعل النهائي اعظم "
- انشيلوتي يثق في كامافينغا
- وصل فليك بالامس واصبح التوقيع قريب
- مبابي وتشابي الونسو وبيلينغهام يحصدون جوائز غالا
آس
- كورتوا " سأظل مثلما انا "
- فليك سيحصل على ٣ ملايين بالاضافة إلى المكافآت
- تافاريز يجدد حتى ٢٠٢٩
- الكاراز يصطدم بدي يونغ وديوكوفيتش يتخطى هيريرت