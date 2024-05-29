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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. القناة يجديد الثقة بأحمد العجوز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. القناة يجديد الثقة بأحمد العجوز
جدد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في الموسم المقبل.
وتم تجديد الثقة في كامل افراد الجهاز المعاون للكابتن أحمد العجوز والذي يتكون من:
الكابتن/ علاء بدير - مدير الكرة
الكابتن/ أحمد العجوز - المدير الفني
الكابتن/ أحمد فوزي - المدرب العام
الكابتن/ ميدو آمان- مدرب
الكابتن/ سعيد صقر- مدرب
الكابتن/ أحمد الدهراوي - مدرب حراس المرمى
الكابتن/ عمر عبد الله - محلل الأداء
الكابتن/ محمد صادق- المدير الإداري
الكابتن/ سمير عيد - إداري
الكابتن/ أسامة فوزي - إداري
الدكتور/ عمر حسن - رئيس الجهاز الطبي
الدكتور/ محمود سعيد - طبيب
الكابتن/ حسام عثمان - أخصائي تأهيل إصابات
الكابتن/ محمد عبد القادر - مدلك
الكابتن/ وليد سلام - مدلك
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