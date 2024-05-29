رسميا.. القناة يجديد الثقة بأحمد العجوز

جدد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في الموسم المقبل.

محمد يوسف

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