المنتخب يخوض تدريبه في التاسعة مساءا باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر لكرة القدم تدريبه الأول في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء يوم ٦ يونيو المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم ٢٠٢٦.

قائمة منتخب مصر

تواجد في معسكر مصر الذي انطلق أمس ٢٤ لاعبا وهم:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا.

على أن ينضم محمد شريف اليوم، بينما يصل محمد صلاح يوم ١ يونيو.