أحمد جودة - القاهرة - الترسانة يصطدم بالمقاولون العرب فى دور ال32 لكأس مصر

يصطدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء فريق الترسانة بقيادة حسين شكري بفريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور ال32 لكأس مصر لكرة القدم.



يسعي الفريقان للفوز للخروج من النفق المظلم بعد إن تلقي الفريقين الهزيمة بثلاثية في الجولة الماضية.

حيث تلقي فريق المقاولون هزيمة ثقيلة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري.



لتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة.

ويخشى المقاولون العرب مفاجآت الترسانة خاصة أن بطولة كأس مصر لا تخلو في أي نسخة منها من مثل هذه المفاجآت.



بينما تلقي فريق الترسانةالهزيمة على ملعبه من فريق حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الرباعية للصعود للدوري الممتاز.