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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن الأسماء التي يرغب روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في ضمها لصفوف المنتخب خلال مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى أغسطس المقبل.

شوبير: إذا تم استدعاء نجلي للمنتخب الأوليمبي سيكون قمة الظلم لحمزة علاء

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "أول الاسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبل هما محمد صلاح ومصطفى محمد، حيث أنه يرغب وبشده في ضم صلاح لكن القرار ليس بيده ولكنه قرار ليفربول".

وتابع: "إذا قام اتحاد الكرة بإرسال خطابا لاستدعاء محمد صلاح من ليفربول ووافق ناديه سيكون الأمر جيدا لكن لو لم يوافق سيتم غلق الملف تمامًا".

وأكد: "الاسم الثاني الذي يريد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ضمه هو مصطفى محمد المحترف في الدوري الفرنسي وما يسير على صلاح يسير على مصطفى، ولكن الاختلاف أن مهمة مصطفى أسهل بعض الشيء، وذلك لأن الأولمبياد ستقام في فرنسا ومنتخب الديوك يرغب في الحصول على كل اللاعبين المتاحين للمشاركة في الأولمبياد".

واضاف شوبير: " ماكرون رئيس فرنسا يضغط على ريال مدريد لتأخر انضمام كيليان مبابي ومشاركته رفقة منتخب المنتخب الفرنسي الأوليمبي في الأولمبياد".

وأردف: "الاسم الثالث المرشح هو انضمام إمام عاشور وعن أحمد سيد زيزو، ولو لم يتم ضم صلاح سيكون الحديث عن إمام وزيزو وهم 4 أسماء يرغب في ضم ثلاثة منهم".

وأكمل: "كما أن هناك اسم تردد هناك ألا وهو مصطفى شوبير ولو حدث ذلك سيكون قمة الظلم إلى حمزة علاء لأنه من صعد بالمنتخب في الأولمبياد وهو من حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، والأمر ليس به عاطفة".

واختتم: "لو لعب مباريات ودية بحمزة علاء ووجده مهزوزا سيكون ضم حارس مرمى أمر حتمي، وأتحدث بتجرد شديد وأرغب ألا يتذمر أحد من حديثي".

