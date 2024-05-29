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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا على أن لاعبي الزمالك لا يتقاضون مستحقاتهم منذ فترة طويلة، مضيفًا أن هناك لاعب قام ببيع سلسلة زوجته بسبب ذلك.

لاعب باع سلسلة زوجته في الزمالك.. شيكابالا يكشف مفاجأة

وقال شيكابالا خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة "MBC Masr 2": "اللاعبين لما يتقاضوا أموالهم فترة طويلة، كما أن مجلس الإدارة تحدث معنا بعد الكونفدرالية بشأن ذلك".

وتابع: "أكدت الإدارة لنا إن اللاعبين سوف تتقاضى أموالها خلال الأيام المقبلة، منذ أكتر من 3 شهور لما نتقاضى أي أموال فلوس ولكن المجلس بيتحدث معنا في كل المشاكل وهذا تصرف مهم جدًا منهم".

واختتم: "هناك لاعب كرة يد قام ببسع سلسلة زوجته بسبب احتياجه للمال في الوقت الذي لم يتقاضى به أمواله من نادي الزمالك، هذا الكلام أبلغني به أحمد الأحمر".