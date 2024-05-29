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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ضم النادي الأهلي للجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، لدعم خط هجوم في الموسم المقبل.

بغداد بونجاح ينضم لصفوف الأهلي.. شوبير يكشف الحقيقة



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مع اقتراب رحيل بغداد بونجاح عن فريقه، وارتباط اسمه بالأهلي، لا يوجد رفض من قبل الأهلي في ضم بغداد بونجاح، ولكن هناك بعض النقاط، هل ليس لديه عروض، خاصة وأنه كان قد خرج من قبل وأكد أن لديه عرضين من السعودية يفاضل بينهما".

وأردف: "أعلم أنه لو وصله عرض جاد من أحد الأندية القطرية سيستمر في قطر، فهو لاعب كبير وأحرز العديد من الأهداف، ومن المؤكد أن وجهة بونجاح الأولى هي وجهة خليجية".

وتابع: "إذا لم يتم ذلك قد يفكر اللاعب الجزائري في بدائل أخرى، وهذا يجعل نسبة انتقاله إلى الأهلي نسبة لا تزيد عن 5 أو 10% حتى هذه اللحظة".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي، حيث أصبح الأكثر تتويجًا بهذه البطولة على مدار التاريخ.