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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب أوتمار هيتسفيلد، الذي قاد فريق بوروسيا دورتموند للتتويج بلقب دوري الأبطال في 1997، دعوة لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد على ملعب ويمبلي.

مدرب دورتموند يرفض التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال هيتسفيلد، أن هانز يواخيم فاتزكه، الرئيسي التنفيذي لدورتموند "دعاني للحضور إلى لندن ولكن هذا سيكون صعبا للغاية بالنسبة لي".

وأتم:"لا أريد تحمل مشقة السفر، كنت سأفكر في الأمر لو كانت المباراة ستقام في ميونخ، ولكنني أفضل البقاء في المنزل وسأستمع بالمباراة أمام التلفاز".