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أحمد جودة - القاهرة - انضم إلى معسكر المنتخب الألماني، حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، ولاعب خط وسط برشلونة، إلكاي غوندوغان، وثلاثي ليفركوزن، استعدادًا لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

نوير وجوندوغان ينضمان لمعسكر المنتخب الألماني

ومن المقرر أن يصل المدافع جوناثان تاه، ولاعب خط الوسط روبرت أندريش، ولاعب خط الوسط المهاجم فلوريان فيرتز، من فريق باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويعد اللاعبون الخمسة من بين التشكيلة الأساسية التي سيفضل ناغلسمان الاعتماد عليها في "يورو 2024"، التي يفتتحها المنتخب الألماني بمواجهة نظيره الاسكتلندي يوم 14 يونيو (حزيران)، علمًا بأن المنتخب الألماني سيواجه أيضًا المجر وسويسرا في دور المجموعات.

ولم ينضم للمنتخب حتى الآن حارس برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، وثنائي دورتموند، نيكو شلوتربيك ونيكلاس فولكروغ، وثنائي ريال مدريد، توني كروس وأنطونيو روديغر، حيث يلعب فريقًا دورتموند ومدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وسيغيب هؤلاء اللاعبون عن المباراة الودية المقرر إقامتها الإثنين أمام المنتخب الأوكراني، حيث ينتظر أن يعود نوير لحراسة مرمى المنتخب للمرة الأولى منذ مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، فيما يخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أخيرة يوم 7 يونيو (حزيران) أمام المنتخب اليوناني.

ويعتزم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، زيارة المنتخب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويغادر الفريق بلانكنهايم الجمعة المقبل متوجهًا إلى معسكره الأساسي في هرتسوغن آوراخ.