نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخاطب الاتحاد الافريقي بسبب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن فتح مسئولو النادي الأهلي خط إتصالات (ودية) مع نظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي.

تصريحات محمد الليثي

وأوضح محمد الليثى خلال إذاعية: لم يُعلن الكاف عن موعد أو مكان السوبر الأفريقي لكن تقارير إعلامية أشارت خلال اليومين الماضيين إلى أن البطولة ستقام يوم 25 يونيو المقبل.

وتابع: فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن السوبر سيُقام في سبتمبر المقبل وهو ما جعل الأهلي يستفسر بشكل ودي من الكاف عن موعد ومكان البطولة الأفريقية التي خسرها الأحمر العام الماضي أمام إتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي أُقيم في السعودية.

الأهلي يواجه الزمالك

ويلتقي الأهلي الذي توّج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي مع الزمالك الذي حصد الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الأفريقي.

