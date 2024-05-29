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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "آيا صوفيا" في العاصمة اليونانية أثينا مساء اليوم الأربعاء، نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حيث يتواجه أولمبياكوس اليوناني مع فيورنتينا الإيطالي.

فيورنتينا يصارع أولمبياكوس على لقب دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض فيورنتينا الإيطالي النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن خسر نهائي البطولة ذاتها في الموسم الماضي أمام وست هام الإنجليزي. يسعى الفريق الإيطالي لاستغلال هذه الفرصة الثانية للعودة إلى إيطاليا باللقب الأوروبي. في المقابل، أصبح أولمبياكوس ثاني فريق يوناني يصل إلى نهائي بطولة أوروبية منذ 53 عامًا، بعد باناثينايكوس الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في 1971 أمام أياكس الهولندي.

تأهل أولمبياكوس إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي. بينما انتزع فيورنتينا بطاقة التأهل للنهائي بعد تغلبه على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من المقرر أن تقام مباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الأربعاء 29 مايو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.