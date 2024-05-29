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أحمد جودة - القاهرة - أثنى جود بيلينجهام على التكهنات المثارة حول اقتراب فريقه ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان.

بيلينجهام يتحدث عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد

وقال بيلينجهام لشبكة "سكاي سبورتس" "لا أختار الفريق ولا أقوم بالتعاقدات".

وأضاف "ولكن كيليان مبابي، ياله من لاعب، من الذي لا يرغب في اللعب إلى جوار لاعب في مثل جودته".

وتابع "لا أريد أن أكون طيبا بوضع المزيد من الضغوط في هذا الموقف، أعرف أن بالنسبة له الأمر على الأرجح صعب، الجميع يتحدث عنه دائما، لكن سيكون الأمر رائعا".

وأكمل "أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الرائعين في العالم في الوقت الراهن".

وأتم "لقد قلت من قبل، أعتقد أن فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم، أعتقد أنه حينما يكون في أفضل حالاته فلا يمكن مجاراته".