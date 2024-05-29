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أحمد جودة - القاهرة - قال إيمري كان، لاعب بوروسيا دورتموند، إن فريقه يتقبل كونه ليس المرشح الأوفر حظا في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

نجم دورتموند: ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري الأبطال

وقال كان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا، الجميع يعلم ذلك، لكننا لن نذهب إلى هناك ونقول لا بأس، الأمر ليس ببعيد".

وأضاف: "سنفعل كل ما نستطيع فعله، سنضغط بقوة وسنعمل من أجلنا جميعا ومن ثم سنرى ما سينتج عن ذلك".

وتابع كان: "لكي تكون ناجحا عليك أن تتحلى بالثقة والصدر الرحب، سنفعل ذلك بكل تأكيد".

وأوضح: "سنعود للنهائي بعد 11 عاما، الترقب سيكون كبيرا، أسوأ ما في الأمر هو الانتظار حتى النهائي".