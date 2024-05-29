الرياضة

نجم دورتموند: ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -  قال إيمري كان، لاعب بوروسيا دورتموند، إن فريقه يتقبل كونه ليس المرشح الأوفر حظا في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

نجم دورتموند: ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري الأبطال 

وقال كان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظا، الجميع يعلم ذلك، لكننا لن نذهب إلى هناك ونقول لا بأس، الأمر ليس ببعيد".

وأضاف: "سنفعل كل ما نستطيع فعله، سنضغط بقوة وسنعمل من أجلنا جميعا ومن ثم سنرى ما سينتج عن ذلك".

وتابع كان: "لكي تكون ناجحا عليك أن تتحلى بالثقة والصدر الرحب، سنفعل ذلك بكل تأكيد".

وأوضح: "سنعود للنهائي بعد 11 عاما، الترقب سيكون كبيرا، أسوأ ما في الأمر هو الانتظار حتى النهائي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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