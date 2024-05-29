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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن موقف إدارة نادي نابولي من العرض المقدم من باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم خفيشا كفاراتسخيليا.

نابولي يحسم موقفه من عرض باريس سان جيرمان لضم كفاراتسخيليا

وبحسب تقارير صحفية، قدم باريس سان جيرمان عرضًا رسميًا لنابولي بهدف ضم كفاراتسخيليا لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى تأكيد وكيل أعمال خفيشا، ماموكا جوجيلي، بأن موكله تلقى عرضًا من باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن هناك تباينًا في التقارير حول قيمة العرض، حيث أشارت بعضها إلى أنه يبلغ 80 مليون يورو، بينما قدرت تقارير أخرى قيمته بـ60 مليون يورو فقط.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لم يبدِ اهتمامًا بعرض باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن مالك النادي الإيطالي يريد بيع كفاراتسخيليا مقابل ضعف هذا المبلغ على الأقل.

ويرى دي لورينتيس أن كفاراتسخيليا وزميله في الفريق فيكتور أوسيمين لهما نفس القيمة، لذا، وبالنظر إلى أن الشرط الجزائي في عقد أوسيمين يبلغ 130 مليون يورو، فإن كفاراتسخيليا لن يغادر نابولي إلا إذا دفع باريس سان جيرمان رسومًا مشابهة تقريبًا.