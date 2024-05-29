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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي برشلونة وتشافي هيرنانديز كروس إلى اتفاق لفسخ العقد الذي أبرمه المدرب وطاقمه مع النادي حتى نهاية موسم 2024/25.

برشلونة يعلن فسخ عقد النادي مع تشافي هيرنانديز بشكل رسمي

يود النادي أن يشكر تشافي وبقية طاقمه التدريبي علنًا على التزامهم وتفانيهم وكرمهم، وعلى مساعدتهم في التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد. علاوة على ذلك، نتمنى له التوفيق في المستقبل على المستوى الشخصي والمهني.

كل ما قدمه تشافي مع برشلونة:

143 مباراة

91 فوزًا

23 تعادلًا

29 هزيمة

لقبان