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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع عبر قناة شعبي إف إم، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على تدعيم الفريق الأحمر بـ 4 لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

كولر يطلب ضم 4 لاعبين لتدعيم لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية

وتابع شبانة أن السويسري يريد لاعبا في مركز الظهير الأيسر، إضافة للاعب في قلب الدفاع، إلى جاني لاعب وسط ومهاجم صريح.

واختتم شبانة قائلا: "كولر سيعود من اجازته الأحد المقبل وسوف يعقد جلسة مع لجنة التخطيط لبحث هذا الأمر".

وتوج النادي الأهلي مؤخرا ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، على حساب نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي.

